ضوابط صرف السلع التموينية بعد زيادة الأسر الأولى بالرعاية

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان لها مساء اليوم الإثنين، أنه سيتم تنفيذ التوجيه بدءً من أول سبتمبر المقبل، موضحة أن التوجيه تضمن صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو جرام سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلوجرامات سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4، و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.
وأضافت أن التوجيه شمل صرف عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة زنة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.
وأكد التوجيه على حق المواطن فى صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت بـ 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى "سمنة" ودقيق معبأ وطحينة بيضاء وتونة، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.
وشمل التوجيه، عدم تجاوز إجمالى السلع المشتراة لرصيد الدعم التموينى المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، وأكد حق المواطن فى صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات فى الشهر من المنفذ التموينى.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال معاون بأن الدولة تصرف الدعم السلعى لـ 64 مليون شهريًا، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجى من السلع يتجاوز الستة أشهر فى كل السلع.
وأشار إلى أن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع، وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته، مضيفًا أنه تم توجيه المديريات وقطاع الرقابة بالوزارة بمتابعة صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم.
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