كيف تحركت التضامن لرعاية أسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، فى صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين بداية من اليوم الإثنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذى وقع أمس الأحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.





ويوضح الإنفوجراف التالى كيف تحركت التضامن لرعاية أسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين: وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالى، بل سيكون هناك دعم نفسى وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصرى بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالى الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بفتح ملف اجتماعى لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.

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