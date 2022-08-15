استمرار حملات إزالة التعديات وسحب الأراضى من غير الجادين بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، استمرار حملات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة وذلك بالتزامن مع إنطلاق الموجة 20 من الإزالات وسحب الأراضى من غير الجادين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، والتى تستمر لمدة 3 أشهر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والشعب.





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