رئيس جامعة المنصورة يبحث تطوير الحرم الجامعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، وأسامة موسى أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، والزراعة والمسئولين عن الحرم الجامعى والحدائق.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمى باسم رئيس الجامعة - فى بيان - أنه تم خلال الاجتماع بحث الانتهاء من بعض المشاريع القائمة بالكليات والحرم قبل بداية العام الدراسى الجديد لاستعادة المنظر الجمالى للحرم الجامعى وتيسير تحرك الطلاب داخله، حيث تم التأكيد على استعادة رونق الحدائق والمسطحات الخضراء ذات الطابع الجمالى المميز للجامعة مع زيادة عدد الأشجار المثمرة فى أنحاء الحرم الجامعى لما لها من فوائد متنوعة، مع العمل على صيانة كافة مرافق الحرم الجامعى وتطوير المقاعد والمظلات بشكل عصرى مع زيادة عددها للعمل على راحة الطلاب.

وأضاف أنه تم أيضًا التشديد على متابعة منظومة النظافة المتكاملة للحرم ومرافق الجامعة بشكل دورى، مع توجيه المختصين بوضع خطة لتطوير أرصفة الجامعة للتيسير على المترددين، مع الاهتمام بتطوير دورات المياه العامة للطلاب.