محافظ الغربية يُتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بزفتى

جدة - نرمين السيد - وترأس "رحمى"، اليوم الإثنين، الاجتماع الأسبوعى الموسع لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ بمشروعات المبادرة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سالم عضو المكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء، وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالى ومديرى الهيئات والشركات.

وأكد "رحمى"، فى بداية الاجتماع، أن المحافظة مستمرة فى عقد الاجتماع الأسبوعى إلى جانب المتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات "حياة كريمة"، لضمان إزالة أى معوقات وحلها على الفور، وانتهاء المشروعات فى المواعيد المحددة.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة فى مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها بالتعاون بين الجهات المعنية، كما تطرق المحافظ لمواعيد الإنهاء المتفق عليها وكذلك سبل التعاون والتنسيق بين أعمال المرافق لضمان انتهائها فى الوقت المحدد.

وناقش المحافظ، نسب إنهاء مشروعات المرافق وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى والبالغ عددها 140 مشروعًا تم إنهاء 106 منها بنسبة 88 % وبتكلفة إجمالية 680 مليون جنيه، إلى جانب مناقشة موقف 129 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب والتى قاربت على الانتهاء بنسبة إنجاز 98.7 % وبتكلفة مالية 282.43 مليون جنيه.

كما ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات الكهرباء والبالغ عددها 108 مشروعات، جارى العمل فى 102 منها وإنهاء 10 بتكلفة مالية 324 مليون جنيه، إلى جانب مناقشة مشروعات الغاز الطبيعى والبالغ عددها 55 مشروعًا تم إنهاء 7 منها وجارى العمل فى 47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 541.7 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات الاتصالات والبالغ عددها 54 مشروعًا، تم إنهاء 15 وجارى العمل فى 39 آخرين بإجمالى تكلفة 37 مليون جنيه.

كما تطرق "رحمى"، خلال اجتماعه، لمناقشة نسب التنفيذ فى كل من مشروعات التربية والتعليم والبالغ نسبة إنهاء الأعمال بها 99 % بتكلفة إجمالية 185.6 مليون جنيه، فضلاً عن مناقشة مشروعات الشباب والرياضة والتى بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 49.3 %، ومشروعات الصحة والبالغ عددها 24 مشروعا بنسبة تنفيذ 51 % وبتكلفة إجمالية تخطت النصف مليار جنيه.

واختتم الاجتماع بمناقشة نسب إنجاز مشروعات الإسعاف والتى بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 89 % بإجمالى تكلفة 18 مليون جنيه إلى جانب مناقشة موقف مشروعات "المجمعات الخدمية، المجمعات الزراعية والبيطرية، الرى وتبطين الترع، الكبارى، التضامن الاجتماعى، الأسواق والمواقف والحماية المدنية، رصف الطرق الرئيسية والفرعية، العمارات السكنية، سكن كريم، السكة الحديد، البريد، نقاط الشرطة، أبراج المحمول والمجمعات الصناعية".