وفد إعلامى سودانى فى ضيافة الوطنية للصحافة

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر الهيئة، وفدا إعلاميا رفيع المستوى من السودان الشقيقة، يزور القاهرة حاليا بدعوة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للتعرف على التجربة الإعلامية المصرية، وبحث سبل التعاون بين الجانبين فى هذا المجال، فى إطار العلاقات الودية والتاريخية بين شعبى وادى النيل.





حضر اللقاء أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز عضو الهيئة وسامح عبد الله عضو الهيئة، فيما ضم الوفد السودانى، فوزية أبو قاضى وعبد الناصر صيام ، و محمد الفكى ، والدكتور آدم الزبير وعز الدين محمد ، وهالة محجوب وعصام مهدى ولمياء عجب ودرية عابدين، وعمر عبدالقادر وحسام الدين محمد ومختار البشير.

وقام "الشوربجى"، خلال اللقاء، بتوضيح دور الهيئة، فى إدارة والإشراف على المؤسسات الصحفية القومية وتطويرها، باعتبارها خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن لدورها فى توعية الرأى العام فى عصر الشائعات وحروب المعلومات ومحاربة الفتن ونشر الوعى بالتحديات التى تواجهها مصر بالداخل والخارج.

كما استعرض بعض أنشطة الهيئة فى مجال تطوير المؤسسات، وإعادة هيكلتها وإحداث نقلة نوعية فى المحتوى الذى تقدمه الصحف، وإطلاق منصات إلكترونية بمواصفات عالمية لمواكبة المرحلة الجديدة التى بدأتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى دور الصحافة التاريخى والقومى فى مصر كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير.

وتناول الشوربجى، الخطة الطموحة التى أطلقتها الهيئة لتدريب الصحفيين على فنون العمل الصحفى الحديثة، لخلق كوادر قادرة على أداء رسالتها المهنية بالشكل الذى يليق بتاريخ الصحافة المصرية الممتد، كما تناول إمكانية التعاون مع الدول العربية الشقيقة وفى مقدمتها السودان.

وقام الوفد السودانى، بزيارة الموقع الإلكترونى الإخبارى الجديد للهيئة الوطنية للصحافة "سبوت" الذى بدأ بثه التجريبى قبل أسبوعين والذى يتضمن أيضا تطبيقا متطورا للموبايل، سيتم إطلاقه فى غضون أسابيع قليلة.

وخلال الزيارة قدم سامح عبدالله رئيس التحرير الموقع شرحا وافيا، لأهداف الموقع وآلية العمل فيه والسياسة التحريرية المتبعة، مؤكدا أن تلك السياسة التحريرية أعدت ليكون "سبوت" نواة نموذج متطور من الصحافة المصرية المواكبة للمتغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم فى هذا المجال، من خلال تدريب الكوادر العاملة على أحدث فنون العمل الصحفى المعتمدة على تقارير الفيديو والصور الجذابة، التى تقدم صور واقعية عن مصر الجميلة الحقيقية، وما يحدث فيها، دون تزييف، وبما يجتذب القارئ من صدق وموضوعية.

ومن جانبها، أعربت فوزية أبو القاضى رئيسة الوفد السودانى، عن سعادتها بزيارة الهيئة الوطنية للصحافة فى مصر، موضحة أن زيارة الوفد للهيئة تأتى ضمن أنشطة برنامج تدريبى، فى الإعلام يقدمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المصرى للأشقاء.

ووجهت أبو القاضى، الشكر لمصر قيادة وشعبا على ما حظى به وفدها من اهتمام وتقدير، معربة عن آمالها فى تحقيق مزيد من التواصل والتعاون فى المجال الإعلامى بين البلدين الشقيقين.