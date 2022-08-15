وفد كنسى يزور مصابى حادث كنيسة إمبابة

جدة - نرمين السيد - أوفد قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الاثنين، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، وبرفقته القمص كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسته والقمص رافائيل ثروت لزيارة مصابى حادث حريق كنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة والذى وقع أمس.





وزار الوفد مقر مطرانية شمال الجيزة حيث قدموا التعزية للأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة ثم توجهوا إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة، حيث اطمأنوا على حالة المصابين، ونقلوا لهم محبة واهتمام قداسة البابا، وأنه يتابع أمورهم أولا بأول، وقاموا بالصلاة لهم ومباركتهم بالدهن بالزيت المقدس. واطمئن الوفد كذلك على حالة الشاب محمد يحيى الذى أصيب فى الحادث أثناء محاولاته إنقاذ المتواجدين فى الكنيسة. ومن المنتظر أن يلتقى قداسة البابا خلال الأيام المقبلة أسر المنتقلين، ضحايا الحادث.

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