رابط موقع نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022 “tansik.digital” خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

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عمر شويل - جدة رابط موقع نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022 حيث يهتم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2022 بالتعرف على كيفية استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022، حيث بدأت عملية التسجيل في تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد خلال الأيام الأخيرة بناء على الحد الأدنى للقبول المعلن رسميا من قبل وزارة التعليم العالي، وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المستخدم في تسجيل تنسيق الطلاب للمرحلة الأولى بناء على الموعد والفترة المحددة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 عبر موقع تنسيق الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق الجامعات 2022

بدأ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجامعي الجديد رسميا بداية من يوم الخميس الموافق 11 من شهر أغسطس، وقد أقرت وزارة التعليم العالي رسميا أن عملية التسجيل لطلاب المرحلة الأولى وتسجيل الرغبات الخاصة بهم سوف تستمر حتى يوم 15 من الشهر نفسه، وذلك بناء على الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لجميع التخصصات والشعب بشكل عام والذي جاء على النحو التالي.

الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية على نحو: 365 درجة فأكثر، وذلك بنسبة 89.02% فأكثر، وقد جاء عدد الطلاب على نحو 22 ألفا و475 طالبا. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الشعبة الهندسية على نحو 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وقد جاء عدد الطلاب على نحو 15 ألفا و220 طالبا. الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الشعبة الأدبية على نحو 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، وقد جاء عدد الطلاب في هذه المرحلة على نحو 80 ألفا و63 طالبا.

رابط موقع نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022

نتائج نتيجة تنسيق المرحلة الأولى حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة التابعين الى المرحلة الأولى في التنسيق اختيار الرغبات وتسجيل واستخراج نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.