وزير الصحة: تراجع نسب الإصابات بكورونا بواقع 50% والوفيات بنسبة 26%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 08:27 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الوضع الوبائى فى مصر فيما يتعلق بإصابات كورونا مستقر وهناك تراجع فى الإصابات فى الأسبوع 30 و31 بنسبة 50% مقارنتا بالأسابيع السابقة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال لقاؤه بالصحفيين مساء اليوم، أنه يوجد تراجع فى نسب الوفيات بواقع 26%، مشيرا إلى أن جميع الأدوية متوفرة للعلاج.

وكان وزير الصحة والسكان قال إنه سيتم الانتهاء من أول خريطة صحية لمصر خلال 6 شهور من الآن، مشيرا إلى أن الخريطة الصحية ستتضمن كافة البيانات عن الأمراض وفقا لنتائج المبادرات الصحية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تحسين أوضاع العاملين فى القطاع الصحى والذى يتجاوز عددهم مليون موظف ما بين طبيب وعامل وإدارى.