بعد ساعات من توجيه الرئيس.. بدء ترميم كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 08:27 مساءً - بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بترميم كنيسة أبو سيفين والتي شهدت حريقا هائلا أمس الأحد، بدأت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في أعمال الترميم.

ورصدت اليوم السابع أعمال ترميم وإصلاح كنيسة "أبو سيفين" فى منطقة امبابة بالجيزة، والتى تعرضت إلى حريق كبير بالأمس، حيث يواصل العمال والمهندسين العمل لسرعة انهاء اعمال الترميم والإصلاح داخل الكنيسة في أسرع وقت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولى عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين التى تعرضت لحريق كبير أمس ، راح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 14 آخرون.

وتلقى البابا تواضروس الثانى، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية لقداسة البابا فى ضحايا الحادث، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.