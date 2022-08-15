"فيتوريا" يزور نادي فيوتشر وسيراميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 08:27 مساءً - توجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مساء اليوم، لنادي فيوتشر، أثناء زيارة البرتغالي لأندية الدوري المصري، وعقد جلسة مع علي ماهر المدير الفني للفريق بحضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة، وكان فى استقبالهم عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادى فيوتشر، ومحمد عباس رئيس المنظومة الإعلامية بفيوتشر.

وتوجه البرتغالي فيتوريا، عقب انتهاء زيارته لفيوتشر، إلى نادي سيراميكا وعقد جلسة مع أحمد سامي المدير الفني، وتم خلال الجلستين التطرق لبعض الأمور الفنية.

من ناحية أخرى، اقترب منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، من مواجهة الأرجنتين ودياً فى شهر أكتوبر المقبل، بعد تلقى اتحاد الكرة عرضاً لمواجهة راقصى التانجو فى إطار استعداداتهم لبطولة كأس العالم 2022.

كما يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر اليوم في تدريبات نادي فيوتشر، للاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، قبل التوجه لمشاهدة مواجهة الزمالك والإسماعيلي.

ويحرص المدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون على مشاهدة جميع مباريات مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، كما بدأ جولة لزيارة جميع أندية الدوري، ومقابلة مدربي أندية المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وتعد هذه المواجهة رقم 20 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث التقى الزمالك مع الإسماعيلى 19 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 15 مباراة وحقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.