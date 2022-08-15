صور.. رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين يزور مصابي كنيسة المنيرة بالمستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 08:27 مساءً - زار علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في برلين بألمانيا، مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات، لتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمصابين ، داعياً أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.

وانتهت النيابة العامة من مناظرة كافة الجثامين ولم تلحظْ فيها إصاباتٍ ظاهرةً دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق.

وكان فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعي، وأجرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين؛ وقوفًا على سبب الوفاة، كما وجه النائب العام بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة وتسليمها فورًا لذويهِم لدفنِها.

وكشف بيان النيابة العامة أنه حتَّى هذه الساعة توفى من جرَّاء الحادث (41) شخصًا، وأصيب (16)، من بينهم ضابطان وفردا شرطة.

وانتهت النيابة العامة من سؤال (14) مصابًا سمحت حالتهم الصحية بسؤالهمـ وأشار شهود بموقع الحادث إلى أن سبب الحريق ماسٌّ كهربائي بجهاز لتوليد الكهرُباء، والنيابة العامة ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعِهِ.

وكان أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذى انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك.