مدبولى يتابع إجراءات القضاء على المواقف العشوائية بالطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - كما شارك فى الاجتماع، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" كل من عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة القضاء على جميع مظاهر العشوائية، ولا سيما المواقف العشوائية على مصاعد ومنازل الطريق الدائرى على طول المسار، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة النقل فى تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه لابد من العمل على القضاء على المواقف العشوائية بمسار الطريق الدائرى بكل حزم، مشيرا إلى أنه سيتم منع هذه الظاهرة غير المقبولة، من خلال تحديد أماكن لمواقف سيارات الميكروباص أسفل الطريق الدائرى، بحيث يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظين، مع تطوير الطريق السطحى أسفل الدائرى، على أن يتم ذلك بالتزامن مع تشغيل الأتوبيس الترددى، الذى يتم حاليا تجهيز المحطات الخاصة به.

من جانبه، أكد وزير النقل أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى يعد ملحمة وطنية، حيث يتم العمل فيه على مدار الساعة للانتهاء من كافة مراحله، مشيرا إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها ستسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، كما أنه يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى واستغلالها فى إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددى BRT.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة للمرحلة الأولى التى تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة/السلام /مسطرد /إسكندرية الزراعى، والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالى طول 76 كم.

وخلال استعراضه لبعض اللقطات المصورة لمشروع التطوير على طول مسار الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وما تم تنفيذه حتى الآن كمرحلة أولى بطول 76 كم، حدد وزير النقل أماكن المواقف العشوائية فى عدد من المناطق والأحياء بمسار الطريق فى محافظات إقليم القاهرة الكبرى، كما سلط الضوء على الإجراءات التى تتخذها الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، للقضاء على هذه المواقف.

كما تطرق الوزير لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى والتى تشمل المسافة من تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوى، وقطاعات الإسكندرية الصحراوى /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالى طول 34 كم، كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائرى مع إسماعيلية الزراعى

وفى الوقت نفسه، أشار الفريق كامل الوزير إلى مشروع محطات الأتوبيس الترددى السريع BRT، الذى يأتى تنفيذه على الطريق الدائرى بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع فى تنفيذ شبكات ووسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، مسلطا الضوء على المواقع المخصصة لشحن أتوبيسات BRT، ومستعرضا نماذج لتخطيط بعض محطات الأتوبيس الترددى السريع ومواقف السيارات، وصورا لمراحل تنفيذ تلك المحطات.

من جانبه، استعرض نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى، معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددى BRT، التى يبلغ عددها 48 محطة، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ 33 محطة، والتى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية الخاصة بها، مثل: محطة الأتوبيس الترددى بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

وفى هذا الإطار، أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الطريق سيصبح 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه ما عدا كوبرى المنيب الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.

وكلف رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، بوضع تصور سريع لزراعة وتشجير الطريق الخدمى المحيط بالطريق الدائرى، وبدء تنفيذ ذلك على الفور، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة.