شكرى يبحث مع رئيس وزراء البهاما القضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الإثنين، اجتماعًا مرئيًا عبر فيديو كونفرانس مع رئيس وزراء البهاما "فيليب ديفيس"، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الإقليمى لدول الكاريبى حول تغير المناخ فى الباهاما.





وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري تطرق خلال اللقاء إلى رؤيةالرئاسة المصرية للمؤتمر لسُبُل تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، خاصةً فيما يتعلق بإجراءات التكيُف معتغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية، والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. كما نوهوزير الخارجية إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيرالمناخ COP27، وأبرز الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوزير شكري استمع إلى رؤية رئيس وزراء البهاما، من منظور رؤية الدولالجزرية ومن بينها دول منطقة الكاريبي، لموضوعات قضايا المناخ وتبعاتها، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن تلكالقضايا، وذلك على نحو يُسهم في ضمان خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة على شتى أصعدة عمل المناخ الدولي.

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