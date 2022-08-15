منتخب مصر يقترب من مواجهة الأرجنتين ودياً فى أكتوبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 07:26 مساءً - اقترب منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، من مواجهة الأرجنتين ودياً فى شهر أكتوبر المقبل، بعد تلقى اتحاد الكرة عرضاً لمواجهة راقصى التانجو فى إطار استعداداتهم لبطولة كأس العالم 2022.

من ناحية أخرى، يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الاثنين فى دور الـ 16 لكأس مصر.

كما يتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر اليوم في تدريبات نادي فيوتشر، للاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، قبل التوجه لمشاهدة مواجهة الزمالك والإسماعيلي.

ويحرص المدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون على مشاهدة جميع مباريات مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، كما بدأ جولة لزيارة جميع أندية الدوري، ومقابلة مدربي أندية المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وتعد هذه المواجهة رقم 20 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث التقى الزمالك مع الإسماعيلى 19 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 15 مباراة وحقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.