نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي 2022/2023 moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي، حيث قام المئات من الطلاب والطالبات بالتقديم على كلية الشرطة 2022 منذ أيام قليلة، حيث قاموا بالتسجيل عبر الخطوات التي شرحناها لكم في موقع ثقفني، ثم توجهوا إلى سحب الملف الخاص بهم في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، وخاض الكثير من المتقدمين العديد من اختبارات القبول في الكلية، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن رابط موقع وزارة الداخلية وهذا لعمل الاستعلام عن المقبولين بكلية الشرطة وهذا باستخدام الرقم القومي ورقم الملف، فتابعوا معنا حتى النهاية في موقع ثقفني، حتى لا تفوتوا أي تفصيلة مهمة.

الموقع الرسمي لاكاديمية الشرطة

وقد قامت وزارة الداخلية المصرية بالإعلان عن فتح باب التقديم في اكاديمية الشرطة المصرية بالنسبة إلى الراغبين من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من الشهادات، وفتحت أيضا باب التسجيل للخريجين الجامعيين للتقديم على الضباط المتخصصين، وهذا إلكترونيا عبر الإنترنت، في مطلع شهر أغسطس 2022 الجاري.

وذلك ولأول مرة عبر موقع وزارة الداخلية المصرية الرسمي، حيث تم رفع الطلبات للالتحاق، وحجز المتقدمين موعد سحب الملفات الخاصة بهم، وبالفعل سحب الآلاف من المتقدمين الملف ودفعوا المصاريف في خلال الأيام القليلة الماضية، وخاض منهم اختبارت القدرات والكشف الطبي، وقد تعرفنا معكم على تفاصيل شروط القبول لكلية الشرطة المصرية 2022، وهذا في موقعكم ثقفني.

ما هي أسباب الرفض في كلية الشرطة

ومن أهم ما يبحث عنه الطلبة وخاصة الذين ستظهر النتيجة الخاصة بهم في الأيام المقبلة عن الأسباب التي قد تتسبب في رفض تقديم الطالب من كلية الشرطة، والأسباب التي قد تتسبب في رفض النتيجة ما يلي:

أن يكون الطالب غير مصري الأصل، وأن يكون هو أو أحد والديه حاصلين على الجنسية بالتجنيس أو مقدمين على جنسية أخرى.

امتلاك المتقدم أو المتقدمة سابقة أو قضية أو محاضر مخلة بالشرف والأمانة، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

عدم استكمال الأوراق المطلوبة من كلية الشرطة بشكل صحيح.

السقوط أو عدم اجتياز أي اختبار من اختبارت الكلية، وهذا سواء الكشف الطبي، اختبار السمات، النفسي، أو حتى قفزة الثقة.

كتابة بيانات غير دقيقة أو حقيقية في ملف كلية الشرطة وهذا عن الطالب أو عن البيانات المطلوبة عن الأسرة.

الموقع الرسمي لاكاديمية الشرطة

ويعتبر الموقع الرسمي لاكاديمية الشرطة داخل وزارة الداخلية من أهم المواقع التي يزيد عليها البحث في هذه الفترة، وهذا بسبب تقديم الخدمات الخاصة بالتسجيل والخدمة لمعرفة نتيجة القبول في الاختبارت برقم الملف والرقم القومي، وسنتابع معكم في الفقرة القادمة طريقة عمل ذلك بشكل صحيح، فتابع معنا في ثقفني.

نتيجة كلية الشرطة بالرقم القومي

ويرغب الطلاب في استعلم قبولهم في الاختبارات بالكلية في الفترة القادمة بشكل كبير، وهذا ما يمكنكم عمله عبر اتباع هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع وزارة الداخلية المصرية عبر الرابط moi.gov.eg .

. ثم انزل إلى الخدمات.

دوس على زر اليسار، حتى تظهر لك أيقونة الإلتحاق بكلية الشرطة.

ثم اعمل تسجيل الدخول في الحساب الذي قمت بإنشائه لسحب الملف.

بعدها تذهب إلى النتائج، تقوم بكتابة الرقم القومي في حالة طلبه، واضغط على استعلام.

لتظهر لك النتيجة.

ونتمنى لك القبول في اكاديمية الشرطة، وفي حالة لم يتم قبولك فنتمنى لك حظا أفضلا في المستقبل، ولا خير إلا فيما اختاره الله.