نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل رغبات تنسيق الجامعات بالمرحلتين الثانية والثالثة 2022 عبر موقع التنسيق tansik الرسمي الثانوية العامة دفعة التابلت في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد تسجيل رغبات تنسيق الجامعات بالمرحلتين الثانية والثالثة 2022 بالتزامن مع اقتراب موعد غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية بشكل عام لكي يتم التعرف على موعد بداية تسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثانية والثالثة، وذلك بناء على قيمة الحد الأدنى التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي لكل مرحلة بشكل منفصل، فنجد انه من المقرر ان يتم نهاية التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للطلاب في الجامعات رسميا في يوم 15 من شهر أغسطس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد تسجيل الرغبات للطلاب 2022.
موعد تسجيل رغبات تنسيق الجامعات بالمرحلتين الثانية والثالثة 2022
وبناء على التصريحات الهامة التي قد كشف عنها رسميا السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، فنجد أنه من المقرر ان يتم رسميا إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022 لجميع الطلاب بعد مدة تصل الى 3 أيام من غلق موقع التنسيق بالمرحلة الأولى، ومن ثم تنطلق بعد ذلك المرحلة الثانية للطلاب لكي يتم التسجيل بها، حيث يتم اطلاقها بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، ومن المقرر ان تستمر كل مرحلة من مراحل التنسيق الخاصة بالطلاب على نحو خمسة أيام، حتى يتثنى الطلاب تسجيل رغباتهم، وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فمن المقرر ان تنطلق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني.
كيفية تسجيل تنسيق الجامعات 2022/2023
وقد سهلت وزارة التعليم العالي إمكانية التسجيل في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، على ان يتم ذلك من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
- ومن ثم يتم اختيار تسجيل تنسيق الثانوية العامة.
- يتم تدوين رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
- ومن ثم يبدأ الطالب في اختيار الرغبات الخاصة به.
- بعدما يتم تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة يتم اختيار الضغط على كلمة تم.
- بعد ذلك يتم حفظها أو طباعتها، كما يمكن ان يتم التعديل عليها قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى.
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