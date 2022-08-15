الرئيس السيسى يوجه بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 06:28 مساءً - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء "تناول مُتابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية".

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الفريق كامل الوزير استعرض خلال الاجتماع عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة، وميناء المكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسي، وما يتعلق بساحات البضائع العامة، والبوابات، وساحات الحاويات، والمنظومة اللوجيستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية، لصالح منشآت الميناء، ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر.