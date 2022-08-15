الرئيس السيسي يتابع تشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 06:28 مساءً - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء "تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان"، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع.