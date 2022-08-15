عاجل.. الرئيس السيسى يتابع مشروعات النقل ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن اللقاء تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الفريق كامل الوزير استعرض خلال الاجتماع عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذى يضم ميناء الدخيلة، وميناء المكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسى، وما يتعلق بساحات البضائع العامة، والبوابات، وساحات الحاويات، والمنظومة اللوجيستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.

وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية، لصالح منشآت الميناء، ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية فى الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة فى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير النقل استعرض أيضا عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء المناطق اللوجستية بالميناء والساحات الجديدة، كما استعرض الوزير أعمال تطوير ميناء دمياط خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحى والتكريك.

كما استعرض الفريق كامل الوزير ما يتعلق بالموقف التنفيذى للمحاور الجديدة الإضافية الجارى انشائها على النيل، خاصة ما يتعلق بمحاور بديل خزان أسوان، وديروط، وطما.

وقد شدد الرئيس فى هذا الصدد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور، لما لها من مردود حيوى، كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتى النيل، وتعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الأفراد، وكذلك مردودا اقتصاديا يتمثل فى تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى الخاص بوسائل النقل الجديدة التى تم إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعى فى مصر، خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائى السريع، وأعمال المحطات والأعمال الإنشائية والكبارى العلوية على التقاطعات وخطوط السير لتلك وسائل النقل الحديثة التى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فى منظومة النقل العام فى مصر، حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانئ والمطارات، وهو ما يصب فى خدمة عملية التنمية المستهدفة فى كافة المجالات فى مصر.