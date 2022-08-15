تخصيص لجان للاطلاع بالمحافظات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين على نتائجهم

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، أكدت الوزارة، أنه يتم الاطلاع أوراق ونماذج الإجابة بمقرات لجان النظام والمراقبة المعلنة وذلك بدءً من المواعيد المعلن عنها: من يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022، ولحين الانتهاء من جميع التظلمات التي تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة.

وأوضحت أنه بالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من الحضور للسادس من أكتوبر في المواعيد المحددة لهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة بدءً من الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 وحتى الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول المعلن بداية من السبت المقبل.

وحددت الوزارة مقرات الاطلاع الآتية:

1- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)

لمديريات: الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ والبحيرة

العنوان: مدرسة المشير أحمد إسماعيل ش منشأ بجوار استاد الإسكندرية 0342022230

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم بالتظلمات على نتائج الثانوية العامة 2022 إلكترونيا، اعتبارًا من 8 أغسطس الجارى ولمدة 10 أيام.



2- لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)

لمديريات: الدقهلية، الشرقية ودمياط

العنوان: مدرسة المنصورة ث بنين ش أحمد ماهر المنصورة 0502244171



3- لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية

لمديريات: بور سعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب وشمال سيناء

العنوان: المجمع التعليمي بالإسماعيلية 0643352749



4- لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط

لمديريات: المنيا، أسيوط، سوهاج والوادى الجديد

العنوان: مدرسة ناصر ث العسكرية شارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط 0882348046



5- لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا

لمديريات: قنا، أسوان، الأقصر والبحر الأحمر

العنوان: مدرسة فاطمة الزهراء ث بنات حى المصالح بجوار مستشفى الهلال قنا 0963343578



6- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

لمديريات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية وبنى سويف، الفيوم

العنوان: المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر