افصل واسمع.. خريطة الزحام المرورى والبدائل فى القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية لبرنامج افصل واسمع مع محمد نشأت وشيماء حافظ، قال صابر إن محافظة الإسكندرية تتوافد فيها الأحجام على محور أبو قير عند مناطق سيدى جابر وكفر عبده وميدان الوزارة.

ونوه إلى وجود كثافات أيضا فى محور القناة القادم من كوبرى محرم بك، إضافة إلى بعض الأحجام القادم من ميدان سموحة إلى فيكتور عمانويل، مشيرا إلى أنه يفضل الآن سلوك كوبرى المحمودية الجديد للتنقل بين شرق الإسكندرية وغربها.

وشدد صابر على اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور (القاهرة)، أكد على نشر الخدمات المرورية بكافة محاور القاهرة، بتعيين خدمات مرورية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة نتيجة الأعطال، مع تنظيم الحركة المرورية.

وفى الغربية، دعا صابر إلى سلوك شارع طه الحكيم، بدلا من شارع المديرية المتجه لميدان المحطة بسبب الزحام.

كما تم نشر الخدمات المرورية بنطاق محافظة بورسعيد برئاسة العميد محمد عوض التل مدير إدارة مرور بورسعيد لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة.

كما وجه اللواء محمد عبدالحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية لكافة محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق السريعة والصحراوى والدائرى.

وتابع محرر الشؤون الأمنية قائلا إن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرضى، عدا منطقة القوس الغربى، بسبب أعمال التوسعة الجارية، التى تستمر لمدة شهر تقريبا، داعيا إلى سلوك محور روض الفرج أو الطريق السياحى ثم دائرى المنيب.

كما تم نشر الخدمات المرورية بنطاق محافظة بورسعيد برئاسة العميد محمد عوض التل مدير إدارة مرور بورسعيد لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة.

وفى نطاق محافظة الجيزة، الأحجام تتوافد فى شارع مراد، حيث يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع السودان.

كما تم الدفع بسيارات الانتشار السريع بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات.

وفى القاهرة أشار إلى وجود أعطال متكرر على كوبرى 6 أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، حيث يفضل فى التنقل بين القاهرة والجيزة استخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، الساحل، عباس".

وأكد صابر وجود كثافات فى صلاح سالم للقادم من العروبة والمتجه إلى النزهة ومطار القاهرة، حيث يفضل سلوك محور النصر.