«حياة كريمة».. الزراعة: 3.8 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.





وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و62 ألف و21 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "مليون 29 ألف و458 رأس أبقار، 508 ألف و510 رأس جاموس، 460 ألف و373 رأس أغنام، 63 ألف و680 رأس ماعز" حتى 13 اغسطس الجارى. وتحصين مليون و825 ألف و996 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم "893 ألف و995 رأس أبقار، 488 ألف و691 رأس جاموس، 378 ألف و448 رأس أغنام، 62 ألف و714 رأس ماعز، 2148 راس جمال " حتى 13 اغسطس الجارى أيضا. وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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