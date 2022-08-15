عاجل.. السيسى يستعرض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا

وصرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء "تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا "دويتش بان" ، لتشغيل وادارة منظومة القطار الكهربائى السريع".
وقد استعراض الفريق كامل الوزير جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع فى مصر بخطوطه الثلاث والبالغ طولها 2000 كيلومتر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً فى شركة السويدى اليكتريك.
ومن جانبه، عبر رئيس الشركة الألمانية "دويتش بان" عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، متطلعا للتعاون مع وزارة النقل فى إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه فى مصر بخطوطه الثلاث ، موضحاً ان الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، مشيدا بحجم الانجازات التنموية التى شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة السيد الرئيس.
وقد اكد الرئيس على التقدير المصرى للخبرة الالمانية فى مجال نظم الإدارة والتشغيل والتى تتسم بالحوكمة الدقيقة، حيث وجه سيادته بالبدء الفورى فى التعاقد مع الشركة الألمانية، كما وجه سيادته بالتركيز على الجانب التأهيلى للكوادر البشرية الفنية، وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التى تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الانتاج، وذلك بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.
وأوضح المُتحدث الرسمى أن الشركة الألمانية دويتش بان تُعد الأكبر فى مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات فى أوروبا ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية فى مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.
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