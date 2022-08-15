محافظ أسوان: رفع مخلفات على طول كورنيش النيل بإجمالى 120 طنا

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف عطية محافظ أسوان، عن رفع مخلفات على طول كورنيش النيل بإجمالى 120 طنا بواسطة 2 لودر و 4 سيارات تابعة للوحدة المحلية بمدينة أدفو، خلال الحملة الموسعة التى شنتها الوحدة المحلية للمدينة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية، ورفع المخلفات، والتى تم خلالها أيضا إزالة حالة تعد بمنطقة الشيخ على بقرية الكلح شرق بمساحة 300 م2، إلى جانب البدء فى أعمال كشط الأسفلت بمدينة إدفو تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، مع البدء بتنفيذ أعمال التطوير والتجميل بمداخل القرى عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن بينها مدخل قرية الكلح غرب والتى تم تنفيذها بالجهود الذاتية.





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