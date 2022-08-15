نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات القراءة الموحدة لعداد الكهرباء وكيفية التسجيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة القراءة الموحدة لعداد الكهرباء حيث تقدم صعيد مصر وشركة القناة لتوزيع الكهرباء خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى قراءة عداد الكهرباء وتسجيلها من خلال تنزيل برنامج القراءات الموحدة لتطبيق قراءة عداد الكهرباء من Google Play لضمان دقة فاتورة الكهرباء وتعكس فاتورة الكهرباء الناتجة عن البرنامج بدقة الاستخدام الفعلي للقراءات طوال الشهر.
القراءة الموحدة لعداد الكهرباء
إعداد فاتورة كهرباء مسبقة لاستخدامها في كتابة البيانات التي سيطلبها البرنامج أثناء عملية تسجيل بيانات المشترك والوصول إلى Google Play وتنزيل برنامج قراءة عداد الكهرباء الموحد.
أدخل المعلومات المطلوبة مثل نوع الاستهلاك (منزلي، تجاري، صناعي، إلخ).
- لاحظ رقم الحساب.
- دوِّن رقم المشترك في المجلة.
- قم بتضمين الموقع والقسم ورقم العداد.
- تحقق من اسم المشترك، وفي حالة حدوث خطأ، قم بإعادة كتابة جميع البيانات من البداية.
- أدخل قراءة العداد يدويًا في أحد الحقول.
- خذ لقطة من قراءة العداد ليتم توصيلها وتحقق من دقة البيانات المنقولة.
مميزات برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء
نجح برنامج القراءة الموحدة الذي اعتمدته وزارة الطاقة والطاقة المتجددة لتسجيل قراءات شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات، في خفض إصدارات فاتورة الكهرباء بهامش كبير.
وفيما يلي المواصفات الكاملة لبرنامج القراءة الموحدة:
- دشنت وزارة الكهرباء بالاشتراك مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء برنامج القراءة الموحد لجميع شركات توزيع الكهرباء الوطنية التسع.
- تحاول المبادرة تقليل المشاكل المرتبطة بفواتير الكهرباء غير الصحيحة.
- يقوم برنامج القراءة الموحد بإزالة تسجيل القراءات الخاطئة بالكامل بناءً على فرضية متوسط الاستهلاك.
- يتطلب برنامج القراءة الموحد أن يقوم موظفو قسم الكشف بتوثيق قراءة العداد الفعلية من خلال زيارة المشترك وتصوير العداد.
- لا يمكن استخدام جهاز تسجيل القراءة إلا أمام كاونتر المشتركين.
- تسجل القراءة الأولى بتصوير عداد المشترك بحيث يتم التقاط القراءة من خلال الصورة هذا يجعل من الصعب العبث بالبرنامج ويضمن أن الدولة تتلقى مستحقاتها والمواطن يدفع فقط للاستهلاك الفعلي.
- يقوم برنامج القراءة الموحد بإرسال نسختين من صورة العداد عبر الإنترنت إلى شركة توزيع الكهرباء ونسخة إلى شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية لها ومنع أي فساد أو تلاعب باستهلاك المشتركين.
- يحتفظ البرنامج بصور العداد لمدة ثلاثة أشهر لاستخدامها كمرجع في حالة شكوى المشترك، وبعد ذلك يتم إتلافها على الفور وتبقى قراءات عداد الطاقة فقط.
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