نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 “علمي علوم ورياضة” برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 بالتزامن مع اقتراب غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022، لجميع الطلاب بناء على الموعد المعلن رسميا من قبل وزارة التعليم العالي، فنجد أن اهم ما يبحث عنه الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور بشكل عام هو التعرف على نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، وبشكل خلاص بالنسبة لتنسيق علمي علوم ورياضة بناء على الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى التي نوهت عنها وزارة التعليم العالي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 .

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعدما بدأ اعمال تسجيل الرغبات الخاصة بتنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت بداية من يوم الخميس الموافق 11 من شهر أغسطس، وقد اشارت وزارة التعليم العالي أنه من المقرر ان تستمر عملية التسجيل حتى يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أغسطس، وقد أعلنت الوزارة عن الحد الأدنى الخاص بالمرحلة الأولى لمختلف الشعب بشكلٍ عام، وبناء على ذلك فقد تم تحديد المؤشرات الخاص بالقبول في الجامعات المختلفة في المرحلة الأولى، ومن بينها نسب ومعدلات القبول في كلية الهندسة التي تعد هي الاختيار الأول لطلاب الشعبة علمي رياضة في جميع انحاء مصر، وقد اشارت الوزارة الى أن التسجيل يتم الكترونيا من خلال موقع تنسيق الثانوية العامة، حيث يتم تدوين الرغبات الخاصة بالطالب والتي تصل عددها الى 75 رغبة بناء على نسب التنسيق والمعدلات التي نوهت عنها الوزارة، حيث يتاح الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى فور الإعلان عنها رسمياً كالتالي:

الدخول على موقع التنسيق الالكتروني

يتم اختيار نتيجة المرحلة الأولى حيث يتم تفعيل كود النتيجة فور اعتمادها من وزير التعليم العالي.

ادخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

ثم طباعة خطاب الترشيح بالجامعة التي رشح لها الطالب. .

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022 علمي علوم ورياضة

ونجد أن تنسيق الجامعات في المرحلة الأولى للجامعات للعام الدراسي الجديد لجميع الطلاب الذين قد تخرجوا بالفعل من الثانوية العامة، يختلف بناء على الكلية التي يرغب في الالتحاق اليها الطالب، وقد جاءت مؤشرات تنسيق علمي علوم ورياضة على النحو التالي.