جهود متميزة.. ضبط 417 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:23 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية على نطاق مديريات الأمن، وأسفرت الجهود عن ضبط 417 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة، بنطاق 24 مديرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سرقه، سلاح، مخدرات، قتل، خطف)، فضلا عن ضبط 178 قطعة سلاح ناري، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.

وفي نطاق استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق بحيرة المنزلة بنطاق محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، السحر والجمال، بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية) تم ضبط 60 متهماً، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 381247 حكم قضائي، 1259 حكم جناية، 144995 حكم حبس خلال أسبوع.