مبارك الخرينج يعزي أسر ضحايا كنيسة أبو سفين... ”لا فرق بين مصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 05:22 مساءً - تقدم مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق بالتعازي والمواساة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وشعب مصر في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين، وخصّ بعبارات العزاء البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية.

وقال الخرينج في تعزيته "أتقدم بخالص التعازي والمواساة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ولشعب مصر ولأسر الضحايا الأبرياء والأطفال في حادث كنيسة أبو سيفين والذي آلمنا جميعا، واعتصر قلوبنا من الحزن، وأخص بعبارات التعازي البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية، داعيا المولى أن يشد على قلبه ويلهمه الصبر وأن يكون بلسماً على قلوب أسر الضحايا".

وأكد الخرينج أن شعبي مصر والكويت كالجسد الواحد، وما يصيب المصريون يتأثر به الكويتيون، فالعلاقات بين البلدين والشعبين أعمق مما يتخيله البعض، فلا فرق بين مصري وكويتي سواء في الأفراح أو الأحزان.

وختم مبارك الخرينج تعزيته بالدعاء لضحايا الحادث بالرحمة ولأسرتهم بالصبر والسلوان، وأن يحمي مصر الشقيقة الكبرى من كل سوء.