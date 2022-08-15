قرار مهم بشأن امتحانات الـSAT و ACT و EST لطلاب الدبلومة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبول امتحان SAT للطلاب من خارج جمهورية مصر العربية فقط، بشرط أن يكون لديهم إقامة بالدولة التى أدى الطلاب بها الامتحان، وقبول شهادة امتحان ACT للطلاب من داخل جمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، قرر الوزير كذلك قبول شهادة امتحان EST للالتحاق بالجامعات المصرية، والاستمرار فى تطبيق الـ Matching على مستوى المادة أسوة بالعام الماضى، على أن يقتصر تطبيق الـSuper Matching لـG12 لهذا العام فقط. جاء ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الرد على الاستفسارات الخاصة بالمعايير التى تم وضعها بشأن الامتحان المصرى EST كامتحان مؤهل وحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من مدارس داخل مصر فقط أم الحاصلين عليها من جميع أنحاء العالم، والاستفسار عن امتحان ACT والـ Matching على مستوى المادة الواحدة ونظرا لأن اختبار EST تم تطبيقه من العام الماضى.

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