سفير مصر يلتقى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين

جدة - نرمين السيد - وتم بحث سبل تعزيز التعاون القضائى والقانونى بين البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بعمل وزارتي العدل بالبلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية فى مجال بناء الكوادر الإدارية، وتطوير وتعزيز الكوادر القضائية.

كما ناقش الجانبان سبل تفعيل بروتوكول التعاون القضائى والقانونى الذى تم التوقيع عليه أثناء زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين الشقيقة يوم 29 يونيو 2022.

من جانبه، حرص وزير العدل بمملكة البحرين الشقيقة على الإشادة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التى تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تقدم ونماء مستمر على كافة الأصعدة، كما ثمن الدور المتميز للقضاء المصرى وكوادره فى تعزيز منظومة العدالة العربية.