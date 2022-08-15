إعلان مواعيد اختبارات مدارس STEM للطلاب المتخلفين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن المواعيد المحددة للسماح للطلاب المتخلفين عن أداء اختبارات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس بأداء الامتحانات.





وحددت الوزارة، فى بيان لها اليوم، بعد غد الأربعاء موعدا لأداء اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس للطلاب الذين حالت ظروفهم عن أداء الامتحان فى المواعيد التى كانت مقررة من قبل.

كما تم تحديد يوم الخميس المقبل 18 أغسطس الجارى موعدا لأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للطلاب الذين حالت ظروفهم عن أداء الامتحان فى المواعيد التى كانت مقررة من قبل.



وأشارت الوزارة إلى تمكين الطلاب المشار إليهم عالية بأداء الامتحان وهم المستوفون لمستندات التقدم فقط ولهم بطاقات تحقيق شخصية لدى رؤساء اللجان، مؤكدة أنه يمكن للطلاب الذين لم يستوفوا أوراقهم أن يتقدموا بمستنداتهم إلى الإدارة العامة للامتحانات قبل بدء امتحانات التخلفات وذلك لتمكينهم من أداء الامتحان وأخذ بطاقة تحقيق الشخصية.