محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير منطقة شق الثعبان (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارجها؛ لتسهيل حركة السير بها.





وأكد المحافظ أن العمل بمنطقة شق الثعبان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحى صناعى وكهرباء وطرق) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية.

وبين عبد العال أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة قام بحصر كافة الأنشطة والأراضى بمنطقة شق الثعبان ووضعها على وحدة رفع مساحى مسجلة إلكترونيًا تعتبر الأولى لهذه المنطقة الصناعية الهامة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كيلو مترات، حتى حدود محمية وادى دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادى وهى تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة، بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأوتوستراد 1.8 كم ويأتى لها الرخام من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان، كما تحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع على مستوى العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد.