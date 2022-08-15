نائب رئيس محكمة النقض يعزى البابا تواضروس فى ضحايا كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار أحمد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، ضحايا الحريق الذى نشب بكنيسة أبو سيفين، بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة.





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