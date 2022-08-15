وزير الزراعة يبحث أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا لجميع قيادات الوزارة ومراكزها البحثية وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لبحث أولويات المرحلة المقبلة فى ضوء تكليفات وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائى.





فى بداية الاجتماع وجه القصير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تجديد الثقة فى وزارة الزراعة متمثلة فى شخص الوزير، كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأيضا إلى جميع الزملاء فى الوزارة باعتبارهم شركاء فى النجاح.

وقال إن القطاع الزراعى خلال الفترة الماضية يلقى دعما واهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وأنه شهد العديد من الإنجازات سوء فى مجال الإنتاج النباتى أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وأيضا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وهناك جهود كثيرة بذلت فى إطار تحقيق الأمن الغذائى، وأيضا التوسع الأفقى وتحديث منظومة الرى، وكذلك سلامة الغذاء وتطوير المعامل البحثية والتى تعتبر مرجعية دولية.

وأردف القصير: "اجتماع اليوم يستهدف بحث آليات استكمال الملفات التى بدأنها والتعامل مع المتغيرات الجديدة على الساحة فى ظل الظروف الحالية، حيث تحتل قضية الأمن الغذائى أهمية كبيرة فى اقتصاديات الدول"، مؤكدا ضرورة وجود إجراءات استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات وكذلك الإنذار المبكر قبل أى أزمات.

وأشار وزير الزراعة إلى العديد من القضايا المهمة مثل التغيرات المناخية وبرامج التكيف، موضحا أن الوزارة لديها برامج ومبادرات ومشروعات سوف يتم إطلاقها فى قمة المناخ (cop27) بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وتابع الوزير: "لدينا أيضا برامج عديدة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والاهتمام بالثروة الداجنة والسمكية وهناك اتفاق على ضرورة رفع كفاءة هذه الملفات بالإضافة إلى الاهتمام بالتوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف وهجن جديدة عالية الجودة والإنتاجية تتأقلم مع التغيرات المناخية كذلك قضية ملوحة التربة واستكمال الحصر التصنيفى والتراكيب المحصولية للأراضى المستصلحة الجديدة، كل ذلك يُعد من أولويات المرحلة القادمة مع التحول الرقمى والزراعة الذكية، وأيضا قضية المبيدات والرقابة عليها وإنتاج الأمصال واللقاحات، والتعامل مع الأمراض العابرة للحدود مع استمرار منع التعدى على الأراضى الزراعية ورفع كفاءة جميع الأصول والاتفاق على برامج محددة لتقديم صورة تتفق مع رؤية القيادة السياسية لقطاع الزراعة فى المرحلة القادمة والتعامل مع هذه الملفات بشكل متناغم ومتكامل بين كل قطاعات الوزارة".

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية خاصة فى مجال الأمن الغذائى، مرحبا بجميع الأفكار والرؤى التى تسهم فى تطوير القطاع الزراعى.