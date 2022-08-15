اللواء مختار عبداللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع

جدة - نرمين السيد - وتولى اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، عدداً من الوظائف القيادية والمهمة خلال فترة خدمته فى القوات المسلحة، كان من بينها تولى مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وحقق العديد من النجاحات فى الشركة، وحقق الاكتفاء الذاتى فى بعض المنتجات، كما أسس لعدد من المشروعات القومية الكبيرة فى مجال الكيماويات.
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