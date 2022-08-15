إطلاق أول فعالية توعوية موسعة بالفيوم ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاقها أول فعالية توعوية موسعة من الفيوم فى قرية قلهانة بمركز الشباب ومجمع قلهانة للتعليم الأساسى فى الفترة من 15 - 20 أغسطس، وتشمل أنشطة كثيرة هدفها بناء الإنسان وتوسيع فكره ومداركه.





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