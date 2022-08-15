«الرعاية الصحية»: نجاح أول عملية منظار جراحى بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمجمع الإسماعيلية الطبي لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، كان قد حضر عن طريق قسم الطوارئ للمجمع الطبي غير قادر على الحركة، يعاني من خلع بمفصل الحوض.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء تهذيب للغشاء السينوفي الملتهب للمريض، واستئصال زوايد عظمية داخل المفصل نتيجة الخلع، إضافة إلى عمل منظار استكشافي بمفصل الحوض الأيمن لمنع تكرار الخلع، وإتمام العملية بنجاح.

وأجرى العملية للمريض، فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمجمع الإسماعيلية الطبي، يضم كلًا من الدكتور محمد حسن السعيد، استشاري جراحة العظام، الدكتور محمد سمير الغندور، أخصائي جراحة العظام، الدكتور محمد عبدالحميد، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومنها قسم جراحة العظام بالمجمع، والذي يقوم بجراحات مميزة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف السبكى، أن المجمع يقدم الخدمة الطبية من خلال أقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الرعايات المركزة، الحضانات، جراحات العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، القلب والصدر، الأنف والأذن، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير، القساطر القلبية، الحقن المجهري، طب الجنين، طب الأشعة.

ولفت، إلى أن المجمع يُجرى العمليات والجراحات في التخصصات الطبية المختلفة، كما يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.