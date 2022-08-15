وزير الشباب يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بحى إمبابة بالجيزة، رفقه قيادات الوزارة، وعدد من الكيانات الشبابية.





وأشاد الدكتور أشرف صبحى بتحركات الدولة المكثفة ممثلة فى مختلف أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية، فور حدوث حريق بكنيسة أبوسيفين بحى إمبابة بالجيزة، الذى شب صباح أمس الأحد. وأوضح الوزير أن زياراته لمتابعة الحالة الصحية للمصابين تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فورى للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم الدكتور أشرف صبحى، بخالص العزاء والمواساة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وللبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، معربا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. كما الوزير على وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا، الذين وافتهم المنية فى إحدى كنيسة ابو سيفين بحى إمبابة داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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