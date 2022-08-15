" الصحة " تعلن توفير لقاح كورونا بمراكز محطات المترو بالمجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 02:23 مساءً - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين لتسجيل بيانات لحصولهم على اللقاح على الموقع اللإلكترونى للقاح، وقالت: ينبغى التسجيل وتلقى لقاح كورونا فى المكاتب المتواجدة بداخل محطات المترو .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح آمن وفعال ومجانى لكل الفئات العمرية المحددة وكذلك الأجانب المتواجدين فى مصر .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا متواجد، حتى لو انخفضت معدلات الإصابة. وتابعت وزارة الصحة: ينبغي الحصول على لقاح فيروس كورونا ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والحرص على التباعد فضلا عن التواجد في أماكن ذات تغطية سليمة وصحية.

وأوضح الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لتقارير الحالة التطعيمية للمصابين بفيروس كورونا والذين تم حجزهم فى المستشفيات خلال الأشهر الماضية فإن 75% من المصابين بكورونا ممن احتاجوا للعزل داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مناشدا المواطنين بتلقى الجرعات التنشيطية من اللقاحات للحفاظ على الصحة العامة، وتابع: "النسبة منخفضة فيمن حصلوا على اللقاح بشكل كبير".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.