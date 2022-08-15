”مفوضة الاتحاد الأفريقي ” تعزي السفير المصري بإثيوبيا في ضحايا حريق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 02:22 مساءً - بعثت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية و الطاقة و الرقمنة بالاتحاد الأفريقي رسالة تعزية للسفير محمد جاد سفير مصر

لدى اثيوبيا و المندوب الدائم لدي الاتحاد الإفريقي ، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في رسالتها للسفير دكتور محمد جاد ، " تلقيت ببالغ الحزن و الأسى نبأ الحادث الأليم إثر اندلاع الحريق في كنيسة أبي سيفين وما خلفه من ضحايا و جرحى و أسر مكلومة.

وأضافت " إني لأتقدم بخالص التعزية و المواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى مصرنا الغالية شعبا و قيادة و حكومة ، داعية الله عز و جل أن يسلم الله مصرنا الحبيبة وأهلها من كل سوء، وأن يلهم الجميع حسن الصبر، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بعاجل بالشفاء.