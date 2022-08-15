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”مفوضة الاتحاد الأفريقي ” تعزي السفير المصري بإثيوبيا في ضحايا حريق...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 02:22 مساءً - بعثت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية و الطاقة و الرقمنة بالاتحاد الأفريقي رسالة تعزية للسفير محمد جاد سفير مصر

لدى اثيوبيا و المندوب الدائم لدي الاتحاد الإفريقي ، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في رسالتها للسفير دكتور محمد جاد ، " تلقيت ببالغ الحزن و الأسى نبأ الحادث الأليم إثر اندلاع الحريق في كنيسة أبي سيفين وما خلفه من ضحايا و جرحى و أسر مكلومة.

وأضافت " إني لأتقدم بخالص التعزية و المواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى مصرنا الغالية شعبا و قيادة و حكومة ، داعية الله عز و جل أن يسلم الله مصرنا الحبيبة وأهلها من كل سوء، وأن يلهم الجميع حسن الصبر، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بعاجل بالشفاء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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