جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى بيان له، أن إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو وصل إلى 98 مسجدًا، منها 82 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و16 مسجدًا صيانة وتطويرًا. وأضاف أن المساجد المقرر افتتاحها الجمعة هى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الإسماعيلية

- المسجد وعنوانه

العبور – قرية العبور – القنطرة شرق

النور المحمدى – القصاصين الجديدة مديرية أوقاف أسيوط

- المسجد وعنوانه

الرحابات – العونة – ساحل سليم مديرية أوقاف قنا

المسجد وعنوانه

عمر بن الخطاب – نجع عزوز - دشنا مديرية أوقاف البحيرة

المسجد وعنوانه

فجر الإسلام – الحاجر – كفر الدوار مديرية أوقاف الفيوم

المسجد وعنوانه

الملى - طامية أول

الرحمن – أبو ناعورة - سنورس ثانيًا: مسجد الصيانة: مديرية أوقاف البحيرة

المسجد وعنوانه

مسجد موقف السيارات المحطة – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن افتتاح 8 مساجد الجمعة المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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