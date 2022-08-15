بدء حصاد الأرز.. الزراعة: «موسم مبشر» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة، لتعظيم الإنتاج الزارعى، وهناك نظرة اقتصادية للقطاع، وكانت مبادرة حياة كريمة خير شاهد على ذلك.





وأكد فى تصريحات لنشرة أخبار dmc، أن الدولة تسعى الدولة لتوفير احتياجات المواطن، وظهر ذلك فى اهتمامها الشديد بمحصول الأرز. وبين أن الزراعة عملت على استنباط أصناف جديدة من الأرز تتحمل المناخ وظروف الجفاف، ما أعطى فرصة أكبر لإنتاج كمية أكثر من الأرز هذا العام، موضحا أن الموسم الحالي "مبشر جدا". وأشار إلى أن حصاد الأرز يتم فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة تتخطى الـ724 ألف فدان، موضحا أن مصر حصلت على جوائز دولية فى جودة الأصناف التى تزرعها من الأرز.

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