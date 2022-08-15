وزير الإنتاج الحربى: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس بتعميق التصنيع المحلى

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير إلى أن الرئيس شدد خلال اجتماعه مع الوزراء الجدد على ضرورة التحلى بالتجرد والموضوعية والتفانى وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن فى المقام الأول، وذلك إدراكا للمسؤولية الكبيرة التى يتولونها فى ظل المتغيرات الدولية الأخيرة التى انعكست داخليا على دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تقديره لما قدمه الوزير السابق المهندس محمد أحمد مرسى من جهود مثمرة للإرتقاء بالقطاع حيث لم يألو أى جهد للنهوض بالإنتاج الحربى والدولة ككل من منطلق إحساسه النابض بالمسؤولية ووطنيته وإخلاصه للوطن، مثمنا ما قدمه مرسى من دعم كامل له عندما كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى مسيرته المهنية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يمثل قيمة وطنية كبيرة وكان نموذجا فريدا فى الإدارة وساهم فى تطوير وتحديث الوزارة وهو ما سيساعد فى المستقبل على استكمال المسيرة بحيث تشهد كافة قطاعات الوزارة تطوير وتحديث مستمر.

وأوضح الوزير أن هناك توجيهات رئاسية بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر والعمل على زيادة المكون المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى كل الاتجاهات سواء العسكرية أو المدنية، وصرح أن منظومة العمل بالإنتاج الحربى منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، وأنها تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وتلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات بأعلى دقة وكفاءة، إلى جانب دورها المدنى الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتى تساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وبناء الإنسان المصرى، مؤكدا الحرص أن يتم ذلك بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة.

وشدد محمد صلاح على أن "الإنتاج الحربى" يزخر بإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة تؤهلها للمشاركة فى مختلف المشروعات القومية الكبرى، مشددا على حرص وزارة الإنتاج الحربى على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمى وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقا لمعايير الجودة العالمية، متابعا أن الوزارة تقوم بالاستفادة العظمى من فائض الطاقة المتيسرة فى مشروعات قومية حيث تشارك فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل (حياة كريمة، تبطين الترع، منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية ومعالجة المياه، إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، التحول إلى المجتمع الرقمى، وغيرها من المشروعات).

وأكد الوزير أن خبراته السابقة فى قطاع "الإنتاج الحربى" تؤهله للعمل الفورى على استكمال مسيرة البناء والتنمية بالقطاع لخدمة المواطن المصرى وذلك نظرا لإلمامه وإطلاعه عن قرب على مختلف ملفات عمل الوزارة وإيمانه الشديد بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التى يتم المشاركة فى تنفيذها وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة صرح صناعى وطنى عملاق يشارك فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث نجحت خلال عام واحد فقط "فى الفترة من يونيو 2021 حتى يونيو 2022" فى تنفيذ 118 مشروعا لصالح الوزارات والهيئات المختلفة، مضيفا أن الوزارة ستولى خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام إلى تطوير وتسويق منتجاتها المدنية المختلفة التى تلبى احتياجات العديد من الفئات والطبقات بالمجتمع المصرى، مع الحرص على مواكبة التطور التكنولوجى المستخدم فى هذه الصناعات المدنية من خلال أحدث المعدات والأنظمة التى تساعد على تطوير وزيادة الإنتاج بجودة عالية وأسعار منافسة.

وأشار الوزير إلى أن لوزارة الإنتاج الحربى دور هام فى الاستعداد لإستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، مؤكدا أن المؤتمر سيكلل الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لترسيخ مبادئ العمل المناخى، لافتا إلى أنه فى إطار الإستعداد للمؤتمر تتعاون الوزارة مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ ويتم متابعة موقف التنفيذ بشكل دورى لسرعة نهو وتسليم المشروع.



وأوضح أن الوزارة فى هذا الصدد تشارك بقوة فى توجه الدولة الحالى نحو توطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على التعاون مع القطاع الخاص المحلى والعالمى فى عدة مشروعات هامة مثل مشروع إنتاج أول أوتوبيس كهربائى مصرى "SETIBUS" والذى سيشارك فى انتقالات ضيوف مؤتمر "COP27"، ومشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، إلى جانب تعاون الوزارة مع إحدى الشركات الإماراتية لإنتاج السيارات البيك أب التى تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى/بنزين)، وكل هذه الجهود تساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة وتساهم فى تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التى لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد والبيئة.

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن مصر تشهد تطورا غير مسبوق فى الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية وهو ما اتضح جليا خلال معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX" بنسختيه فى عام 2018 و2021 ويتم التحضير حاليا للنسخة الثالثة والتى ستكون بنهاية العام المقبل.

وأضاف أنه للمساهمة فى تعزيز دور الوزارة كمصدر رئيسى للتسليح لقواتنا المسلحة الباسلة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات العسكرية منها مشروع الصلب المدرع والمدرعة سينا 200 وهى صناعة مصرية 100% وكذلك إنتاج العربات المدرعة ST-500وتطوير خطوط إنتاج الخرطوش بالشركة (مصنع 10 الحربى) وإنتاج النتروبنتا بالشركة (مصنع 81 الحربى) ومن أهم المشروعات أيضا مشروع التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر (K9A1 EGY) محليا بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، متابعا أنه تم إقرار العديد من البحوث التى تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج، مشيرا إلى أن البحوث التى يتم إجراؤها بالإنتاج الحربى تقوم على 3 محاور الأول هو إدخال منتجات جديدة، والثانى هو تطوير المنتجات، أما الثالث فهو تحويل ما نستورده إلى منتج محلى.

وفيما يتعلق بالعاملين بالإنتاج الحربى، أوضح محمد صلاح أن الوزارة تسعى دوما إلى تمكين الشباب وتكوين صف ثانى من الكوادر الواعدة القادرة على تولى مختلف المناصب القيادية، مؤكدا أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربى هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس فى تحقيق رؤية وأهداف الوزارة لذا يتم الحرص على تأهيل وتدريب كل العاملين بمختلف الجهات التابعة إيمانا بأهمية العنصر البشرى الذى تقوم عليه العملية الإنتاجية، ويتم السعى خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطة تطوير ترتكز على الالتزام بالقيم الأساسية التى يقوم عليها العمل فى الإنتاج الحربى مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة والمشاركة بالمعلومات والأفكار والالتزام بالإبتكار والتحسين المستمر والسعى لأقصى معدلات الجودة والوفاء بالتعهدات والحفاظ على الأصول والخدمات والموارد، لافتا إلى حرص الوزارة على المساهمة فى تأهيل المهندسين وخاصة الشباب على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى.

وقال محمد صلاح إن السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وهى عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية فى إطار اقتصاد واعد على الرغم من التحديات التى تواجهها الدولة مثلها مثل باقى العالم سواء بسبب جائحة كورونا والتى كانت واحدة من أكثر التحديات العالمية تعقيدا وانعكست تداعياتها بتأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادى العالمى كما مثلت تهديدا لجهود التنمية فى مختلف الدول وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعطلت حركة العمل فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم، أو الحرب (الروسية – الأوكرانية) وما لها من تأثيرات سلبية على اقتصاديات العالم، ولكن بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار نجح الاقتصاد المصرى فى الصمود بمواجهة هذه التحديات إلى حد كبير.

ونوه بإيمان وزارة الإنتاج الحربى بأهمية التكامل مع القطاع الخاص فى مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، والعمل والتعاون مستمر مع القطاع الخاص المصرى ونعمل على تعميقه لخدمة الاقتصاد الوطنى.