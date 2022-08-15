أسقف الكلدان بمصر يعزى البابا تواضروس فى حادث كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - أرسل الأسقف بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة بمصر، برقية تعزية، وتضامن إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس فى حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.





وجاء فى البرقية: "قداسة أبينا الأنبا تواضروس الثانى المعظم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكلى الطوبى.. سلام ونعمة بالمسيح الفادى.. ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ نشوب الحريق بكنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبو سيفين بمنطقة إمبابة". وتابع: "فى هذا المصاب الجلل على الكنائس المصرية كلها بوجه خاص ووطننا مصر والعالم، لا نملك إلا الصلاة والابتهال لربنا يسوع المسيح أن يكون الضحايا فى ملكوته ومن المحصيين للجلوس عن يمينه". وأردف: "إننا لا ندخر جهدا بالوقوف إلى جانبكم والكنيسة القبطية العزيزة ونؤكد لكم صلاتنا المتواصلة ونقدم لكم العزاء باسم الطائفة الكلدانية فى مصر". واختتم: "نطلب بركتكم الرسولية وصلاتكم لضعفنا.. المسيح قام حقا قام حرر فى عيد انتقال العذراء إلى السماء".

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