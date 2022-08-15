وزيرة الهجرة: «ملف الجاليات المصرية بالخارج على رأس الأولويات»

جدة - نرمين السيد - فى أول أيام عملها بوزارة الهجرة، التقت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، بمقر الوزارة.





ووجهت السفيرة سها جندى الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على المجهودات الكبيرة التى بذلتها خلال السنوات الـ7 الماضية لخدمة الوطن والتواصل مع المصريين بالخارج، ولما قدمته من جهود كبيرة وتفانٍ وإخلاص خلال الفترة الماضية، متمنية للسفيرة نبيلة مكرم مزيدا من التوفيق والنجاح فى مسيرتها المقبلة.

وأكدت السفيرة سها جندى مواصلة مسيرة العمل والإنجاز الذى تم خلال فترة تولى السفيرة نبيلة مكرم المسئولية بما يحقق الأهداف المرجوة لمزيد من تحقيق التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة للتواصل معهم.

وأشارت السفيرة سها جندى إلى أنه سيتم العمل على إجراء جولات وزيارات خارجية للتعرف على احتياجات الجاليات المصرية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع، بما فيها الجوائح والحروب والتغير المناخى، مؤكدة أن المواطن المصرى بالخارج هو خط الدفاع الأول لمصر والحامى الأول لمصالحها خارجيا.

وأوضحت أن "ملف الجاليات المصرية بالخارج هو شغلنا الشاغل وهناك حاجة لتعزيز ربطهم بالوطن"، وليس فقط الجاليات من الرعيل الأول بل الأجيال الأول والثانى والثالث، أى الآباء والأبناء والأحفاد فجميعهم يحتاجون لبرامج مهمة بما لهم من أهداف وطموحات مختلفة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج المنعقد الآن، الذى كانت قد دعت إليه الوزيرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، فرصة مهمة حتى تلتقى ممثلى الجاليات المصرية للتعرف عليهم وعلى مشكلاتهم والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم التى من شأنها تعزيز علاقتهم بالوطن وحتى تعطيهم رسالة بأن مصر تقف بجانبهم ومعهم أينما كانوا، وأن الدولة داعمة لهم بكافة شرائحهم.

فى السياق ذاته، التقت الوزيرة سها جندى، فريق عمل الوزارة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، والتى قدمت لهم الشكر على ما بذلوه خلال السنوات السبع منذ انطلاق وزارة الهجرة فى سبتمبر 2015، مؤكدة أن الوزيرة سها جندى تعد من أفضل الشخصيات الدبلوماسية، والتى تثق أنها ستحقق المزيد من الإنجازات.

واختتمت وزيرة الهجرة كلمتها بالتعبير مجددا عن سعادتها بتواجدها فى هذه الوزارة المهمة، كما وعدت بأن تقدم كل ما فى وسعها وأكثر، بالتعاون مع فريق متميز من العاملين بالوزارة الذين يسعون دائما لتلبية كافة احتياجات مواطنينا بالخارج.

ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص تهانيها وشكرها للسفيرة سها جندى، متمنية لها التوفيق بما تملكه من خبرات وقدرات كبيرة، والنجاح خلال المرحلة القادمة.