الأمن الغذائى.. مشروعات ضخمة ودعم غير محدود للزراعة المصرية (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الزراعة فإن الدولة المصرية تستهدف استصلاح 3.5 مليون فدان بالصعيد والوادى الجديد، فى الوقت الذى يجرى فيه العمل على تنويع مصادر المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث. وخلال الفترة الأخيرة ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى، فيما يستوعب 25% من القوى العاملة ويساهم فى القضاء على الجوع والفقر، ويساهم فى زيادة النقد الأجنبى عبر زيادة تنافسية الصادرات الزراعية.

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