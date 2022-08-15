سفر شيخ الأزهر لإجراء فحوصات طبية بألمانيا ويعود نهاية الأسبوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:26 مساءً - سافر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإجراء بعض الفحوصات الطبية بألمانيا ضمن رحلة علاجية، ومن المقرر أن يعود عقبها لمواصلة مهام عمله.

,أكدت مصادر بمشيخة الأزهر أن فضيلته بخير حال ويعود قريبا لمصر، حيث كانت آخر مرة أجري فحوصات طبية في شهر سبتمبر من العام الماضى، حيث من المتوقع عودته نهاية الأسبوع الجارى.