بوتين يعزي السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:25 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تعزية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الحريق المأساوي الذي وقع في كنيسة أبو سيفين بالجيزة، بحسب وسائل إعلام روسية رسمية.

وقالت قناة روسيا اليوم، إن بيانا صدر عن الكرملين، أورد نص البرقية التي جاء نصها كالتالي: "السيد الرئيس، صديقي العزيز، أود أن أعبر عن خالص التعازي في العواقب المأساوية للحريق الذي وقع في كنيسة أبي سيفين بالجيزة، ونشارك أسر الضحايا وأصدقائهم حزنهم ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الضحايا".

وكان حريق قد اندلع في كنيسة (أبي سيفين) في المنيرة الغربية بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن خالص تعازيه لمصر حكومة وشعبا، في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك - في بيان نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة - بأن جوتيريش أعرب عن حزنه العميق حيال الحريق المأساوي، مقدما التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.