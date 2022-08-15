التعليم العالي: اليونسكو تعلن فوز الجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة اليونسكو جيكجي لذاكرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:25 مساءً - استعرض د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول فوز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجائزة اليونسكو جيكجي لذاكرة العالم لعام 2022 في دورتها التاسعة؛ تقديرًا لإنجازاتها في مجال التراث الوثائقي.

وأشار التقرير إلى إجماع لجنة التحكيم الدولية التى أشرفت على اختيار الفائزين بالجائزة على حصول الجامعة الأمريكية بالقاهرة بما قدمته من ملف حول (المكتبات وتقنيات التعلم، والكتب النادرة، ومكتبة المجموعات الخاصة) على الجائزة؛ وذلك تقديرًا لجهودها فى الحفاظ على التراث الوثائقي المصري والعربي، فضلاً عن دعم الباحثين بمعايير عالية، إضافة إلى التواصل مع مجتمعات ومناطق بأكملها من خلال الأنشطة والمشاريع المختلفة.

وأوضح التقرير أنه سوف يقام حفل توزيع الجوائز بمدينة "تشونغجو" بجمهورية كوريا الجنوبية، في 2 سبتمبر 2022، فضلاً عن إقامة "مهرجان تشونغجو جيكجي 2022".

ونوه التقرير إلى أن هذه الجائزة تمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التي قدمت مساهمات كبيرة في حفظ التراث الوثائقي، وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مشتركًا، حيث تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي.

وأضاف التقرير أنه في إطار اهتمام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بهذه الجائزة تم الإعلان عنها في مختلف وسائل الإعلام في فبراير الماضي، كما تم تشكيل لجنة وطنية معنية بهذا البرنامج برئاسة د. شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا؛ بهدف إعداد قائمة بالجهات التي يمكن أن تتقدم بتسجيل مجموعات توثيقية فى سجل ذاكرة العالم، فضلاً عن عقد ندوات تعريفية بهذا البرنامج، مع تقديم المشورة للجهات التي ترغب فى التقدم لتسجيل مجموعات توثيقية فى سجل ذاكرة العالم.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة أُنشئت عام 2004؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، فضلاً عن ذكرى نقش كتاب "جيكجى" الذى يعد أقدم الكتب التي طُبعت بالحروف المعدنية.